Как правильно выбрать шторы

Шторы являются важным элементом интерьера. Они обеспечивают комфортный сон, сохраняют приватность, регулируют естественное освещение, добавляют интерьеру декоративности, зрительно корректируют пропорции помещения, скрывают неприглядные виды за окном и приглушают уличный шум.
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