Volkswagen пока не будет выпускать кемпер на базе электрического ID.Buzz — машина выходит слишком тяжёлой

В линейке минивэнов Volkswagen по мере выхода новых поколений базовой машины регулярно появлялась версия California, позволяющая с приемлемым комфортом не только перемещаться по дорогам и за их пределами, но и проживать в трансформируемом кемпере.
В линейке минивэнов Volkswagen по мере выхода новых поколений базовой машины регулярно появлялась версия California, позволяющая с приемлемым комфортом не только перемещаться по дорогам и за их пределами, но и проживать в трансформируемом кемпере.
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