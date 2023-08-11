Мировое обозрение

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Volkswagen пока не будет выпускать кемпер на базе электрического ID.Buzz — машина выходит слишком тяжёлой

Volkswagen пока не будет выпускать кемпер на базе электрического ID.Buzz — машина выходит слишком тяжёлой

В линейке минивэнов Volkswagen по мере выхода новых поколений базовой машины регулярно появлялась версия California, позволяющая с приемлемым комфортом не только перемещаться по дорогам и за их пределами, но и проживать в трансформируемом кемпере.

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