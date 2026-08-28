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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду после 5-й победы «Аль-Насра» подряд: «Три очка. Продолжаем идти вперед! »

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил пост после победы над « Аль-Таавуном » (2:1), которая стала для саудовского клуба пятой подряд на старте сезона.

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