Эксперты прогнозируют рост цен на мандарины

Цены на мандарины в России к Новому году могут подрасти на 15-20%. Ирина Козий уверяет, что значительных изменений не ожидается, но негативные факторы, такие как международные трудности и неурожай, могут привести к дефициту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии