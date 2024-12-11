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Эксперты прогнозируют рост цен на мандарины

Эксперты прогнозируют рост цен на мандарины

Цены на мандарины в России к Новому году могут подрасти на 15-20%. Ирина Козий уверяет, что значительных изменений не ожидается, но негативные факторы, такие как международные трудности и неурожай, могут привести к дефициту.

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