Украина могла бы получить гораздо худшие итоги конфликта, чем то, что ей предлагается сейчас. Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявила член конгресса США от Республиканской партии, эмигрировавшая с Украины экономист Виктория Спартц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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