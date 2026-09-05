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FiNE NEWS

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Спецпосланники президента США прибыли в Россию для встречи с Владимиром Путиным

5 сентября 2026 года в воздушном пространстве России со стороны Финляндии был зафиксирован правительственный самолёт США Boeing C-32A, на борту которого находились спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера.

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