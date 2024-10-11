Механизатор Дарья Кобзева рассказала, как пришла к своей мечте

Девушка уже почти год заботится о чистоте Петродворцового района В телеграм-канале выставки «Мой Петербург» в постоянной рубрике #лицарайона рассказывают о людях, которые ежедневно вносят вклад в улучшение города.
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