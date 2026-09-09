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Число пострадавших при атаке БЭК на набережную в Сочи возросло до восьми человек

Число пострадавших при атаке БЭК на набережную в Сочи возросло до восьми человек

Количество пострадавших в результате атаки безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ на набережную в Сочи возросло до восьми человек.

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