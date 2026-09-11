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Регионы России

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Предзаказы на iPhone 18 Pro и Pro Max в России выросли на 40%

Предзаказы на iPhone 18 Pro и Pro Max в России выросли на 40%

Количество предзаказов на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в первый день оказалось примерно на 40% выше, чем у моделей предыдущего поколения за аналогичный период.

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