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Царьград

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Apple подтвердила сбои на iPhone после обновления до iOS 27

Apple подтвердила сбои на iPhone после обновления до iOS 27

Пользователи iPhone в России жалуются на сбои после обновления до iOS 27. Пропадают приложения, Siri не понимает русские запросы, возникают ошибки в работе функций.

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