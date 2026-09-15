Apple подтвердила сбои на iPhone после обновления до iOS 27

Пользователи iPhone в России жалуются на сбои после обновления до iOS 27. Пропадают приложения, Siri не понимает русские запросы, возникают ошибки в работе функций.
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