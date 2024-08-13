Black Bird Group: Силы ВСУ для наступления в Курской области иссякли

Константин Ольшанский 12 августа 2024 г., 20:30 Украинская разведка недооценила возможности российских резервов Для вторжения в Курскую область ВСУ использовали самую разношерстную группировку из-за нехватки ресурсов, говорит в интервью Sky News Мэтью Сэвилл, директор по военным наукам Королевского института объединенных служб (RUSI).
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