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  • Мария Филатова
    Господи, помилуй нас грешных...Мой бывший коллега Сашка, неженатый 30-летний ушастик, погибший на СВО в 2023-м, наивн...Информационная ад...
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    Какой умный ХОХОЛ и ведь очень трудно с ним спорить - а по моему вся статья ДЕМАГОГИЯ чистой воды!Информационная ад...
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Информационная адаптация

Информационная адаптация

Едва ли не 100%  россиян, встретивших распад СССР в сознательном возрасте, доживших до наших дней и окопавшихся в социальных сетях, ныне уверены, что никогда не поддерживали распад единого государства, никогда не голосовали за Ельцина, всегда не доверяли Горбачёву, от рождения знали подлую сущность украинской души и проч.

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Комментарии
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Николай
Какой умный ХОХОЛ и ведь очень трудно с ним спорить - а по моему вся статья ДЕМАГОГИЯ чистой воды!
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12 час.
МФ
Мария Филатова
Господи, помилуй нас грешных...Мой бывший коллега Сашка, неженатый 30-летний ушастик, погибший на СВО в 2023-м, наивный и не познавший жизни...Кто он-герой? жертва пропаганды? Жуткий алкаш Слива из моей бывшей общаги, алкаш потомственный, типический общажный маргинал, он пошел на СВО за миллионами или очищает украинцев от фашистских наглецов? Мне 60 лет, я хочу, чтобы никто никого не убивал. Чтобы не было матерей, потерявших своих детей от этой жути-войны, бомбежек, насилия. Парни на СВО-они борются против сволочей...это у украинцев нет особого выбора...
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5 час.

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