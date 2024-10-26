Информационная адаптация

Какой умный ХОХОЛ и ведь очень трудно с ним спорить - а по моему вся статья ДЕМАГОГИЯ чистой воды!

МФ

Мария Филатова

Господи, помилуй нас грешных...Мой бывший коллега Сашка, неженатый 30-летний ушастик, погибший на СВО в 2023-м, наивный и не познавший жизни...Кто он-герой? жертва пропаганды? Жуткий алкаш Слива из моей бывшей общаги, алкаш потомственный, типический общажный маргинал, он пошел на СВО за миллионами или очищает украинцев от фашистских наглецов? Мне 60 лет, я хочу, чтобы никто никого не убивал. Чтобы не было матерей, потерявших своих детей от этой жути-войны, бомбежек, насилия. Парни на СВО-они борются против сволочей...это у украинцев нет особого выбора...