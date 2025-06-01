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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани из-за обломков БПЛА 2 июня повреждены машины и разбиты окна в домах

В Рязани из-за обломков БПЛА 2 июня повреждены машины и разбиты окна в домах

Силы ПВО отражают атаки. О последствиях рассказал губернатор Павел Малков.  "Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани", - прокомментировал глава региона.

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