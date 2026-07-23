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Нижегородская правда

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Должник по алиментам пытался спрятаться от судебных приставов в диване

Должник по алиментам пытался спрятаться от судебных приставов в диване

Неплательщик алиментов пытался спрятаться от судебных приставов в диване в Нижнем Новгороде. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области, 56-летний нижегородец накопил долги по алиментам на 220 тысяч рублей, а все судебные уведомления игнорировал.

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