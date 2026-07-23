Должник по алиментам пытался спрятаться от судебных приставов в диване

Неплательщик алиментов пытался спрятаться от судебных приставов в диване в Нижнем Новгороде. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области, 56-летний нижегородец накопил долги по алиментам на 220 тысяч рублей, а все судебные уведомления игнорировал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии