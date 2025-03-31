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Петербургский дневник

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В Петербурге откроется выставка уникальной графики Пабло Пикассо

В Петербурге откроется выставка уникальной графики Пабло Пикассо

Экспозиция представит более 100 оригинальных работ На этой неделе, 4 апреля, в Bashmakov Gallery на «Ленполиграфмаше» начнет работу выставка «Пикассо: художник среди поэтов» (12+), посвященная творчеству выдающегося художника и графика Пабло Пикассо.

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