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Дон Дэвис внес законопроект, запрещающий федеральным кандидатам торговать контрактами на рынках прогнозов, связанными с их выборами

Дон Дэвис внес законопроект, запрещающий федеральным кандидатам торговать контрактами на рынках прогнозов, связанными с их выборами

В понедельник член Палаты представителей США Дон Дэвис (демократ от штата Северная Каролина) представил законопроект, запрещающий кандидатам на федеральные должности и членам их семей торговать контрактами на рынках прогнозов, исход которых зависит от результатов их собственных выборов.

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