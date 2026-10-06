Дон Дэвис внес законопроект, запрещающий федеральным кандидатам торговать контрактами на рынках прогнозов, связанными с их выборами

В понедельник член Палаты представителей США Дон Дэвис (демократ от штата Северная Каролина) представил законопроект, запрещающий кандидатам на федеральные должности и членам их семей торговать контрактами на рынках прогнозов, исход которых зависит от результатов их собственных выборов.