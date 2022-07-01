Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал ход строительства социально значимых объектов на Донбассе

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал ход строительства социально значимых объектов на Донбассе

Военные строители возводят многофункциональный медицинский комплекс на 200 мест, 12 пятиэтажных новостроек емкостью более 1 тыс.

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