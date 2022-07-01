Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал ход строительства социально значимых объектов на Донбассе

Военные строители возводят многофункциональный медицинский комплекс на 200 мест, 12 пятиэтажных новостроек емкостью более 1 тыс.
Популярные статьи
- В Красноярске курсант Сибирского юридического института МВД России задержал вооруженного подозреваемого и оказал помощь потерпевшему
- Подразделения ЦВО овладели населенным пунктом Белогоровка
- Российские военнослужащие доставили более 150 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области
Свежие комментарии