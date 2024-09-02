Актуальный план Intel по выходу из кризиса подразумевает продажу Altera и отказ о...

Актуальный план Intel по выходу из кризиса подразумевает продажу Altera и отказ от строительства предприятия в ГерманииНа прошлой неделе уже стало известно, что в середине сентября совет директоров Intel соберётся для рассмотрения плана реструктуризации, которая позволила бы компании поправить своё финансовое положение.