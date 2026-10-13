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«ГАЛЧОНОК» поддержал создание центра реабилитации в Москве

«ГАЛЧОНОК» поддержал создание центра реабилитации в Москве

Благотворительный Фонд «ГАЛЧОНОК» принял участие благотворительном проекте «Курс добра» Юлия Пересильд с подопечными фондаБлаготворительный Фонд «ГАЛЧОНОК» в августе и сентябре принял участие в масштабном благотворительном проекте «Курс добра», чтобы собрать средства на создание нового центра реабилитации в Москве.

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