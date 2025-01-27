Вот так сейчас РАН ведет диалог с мировым научным сообществом

В Омане в настоящее время проходит Генеральная ассамблея Международного научного совета (ISC). Российскую академию наук представляет член-корреспондент РАН Николай Нифантьев, который специализируется в области биоорганической химии и гликотехнологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии