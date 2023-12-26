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Русская весна

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Война Маска и Байдена дошла до космоса, — The Hill

Война Маска и Байдена дошла до космоса, — The Hill

Несмотря на то, что компания SpaceX Илона Маска может внести огромный вклад в сферу освоения космоса, президент США Джо Байден всячески препятствует продвижению бизнесмена из-за личной неприязни, пишет The Hill.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Вот и  ЛАДУШКИ , пускай и  ДАЛЕЕ  дед на БАТАРЕЙКАХ ТОРМОЗИТ Маска ,  РОССИИ  это только на  РУКУ ...!!!👍👍👍
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