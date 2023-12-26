Война Маска и Байдена дошла до космоса, — The Hill

Несмотря на то, что компания SpaceX Илона Маска может внести огромный вклад в сферу освоения космоса, президент США Джо Байден всячески препятствует продвижению бизнесмена из-за личной неприязни, пишет The Hill.
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