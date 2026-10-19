Игорь Юшков: Нефтяные компании стараются, но они не могут иметь собственные армии Полина Носова Фото: Максим Чурусов/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Вице-премьер Александр Новак провел расширенное совещание по ситуации на рынке топлива.
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