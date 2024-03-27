Глава WADA: Запад готовит масштабный заговор против Игр дружбы в России

Российские пранкеры Вован и Лексус от лица председателя Африканского союза пообщались с главой Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой, который признался в подготовке Западом масштабного заговора против Игр дружбы в России.
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