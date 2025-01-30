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SZ: потеря Великой Новоселки приведет к отступлению ВСУ из Запорожской области

SZ: потеря Великой Новоселки приведет к отступлению ВСУ из Запорожской области

Переход под контроль российских войск населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой народной республике вызовет масштабное отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-восточной части Запорожской области.

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