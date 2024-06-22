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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Уже не так весело, дивера?" 12 лет за шарики, 22 за релейный шкаф

"Уже не так весело, дивера?" 12 лет за шарики, 22 за релейный шкаф

АМАРАНТ Наша Фемида перестала сюсюкать с засланцами. Вламывают сроки по самое не балуй. Уже не так весело? Кто постарше, наверно помнят старый советский лозунг:                "Главное - это не суровость наказания, а его неотвратимость" Лично я был с этим категорически не согласен.

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Настоящих врагов народа и государства слишком много в коридорах власти. Почему с ними нет борьбы? Все, у кого семьи и капиталы вывезены на запад, это и есть иноагенты, их не должно быть во властных структурах. Приход в качестве нового министра обороны честного человека может дать очень большой стимул к проведению перемен в стране. Но пока наши власти погрязли во лжи и преступлениях по отношению к народу и государству и принципиально ничего не меняют в экономическом и политическом подходах в руководстве страной, а аресты или отстранения наиболее талантливых генералов можно рассматривать как откровенное вредительство государству и нежелание олигархата допустить победу нашей страны в СВО. Идеологией останется приоритет личного обогащения олигархов и нанимаемых ими чиновников. Подбор продажных чиновников во всех властных структурах проводится нашей феодальной олигархической властью на основе служения личной корысти, а не служения закону и своему народу. Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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