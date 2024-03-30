В Германии подсчитали количество въехавших в страну за два года мужчин с Украины

В ФРГ заявили, что за два года в страну въехало более 200 тысяч мужчин с Украины Парламентский статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир заявил, что с 2022 года в ФРГ въехало более 200 тысяч мужчин с Украины.