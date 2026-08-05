Суд в Сочи снял арест с 4,4 тыс. участков после запросов Затулина

Депутат Государственной думы РФ от Сочинского округа Константин Затулин сообщил на своих интернет-ресурсах, что 22 июня текущего года Центральный районный суд города Сочи прекратил уголовное дело, по которому в 2021 году был наложен арест на 4 тыс.