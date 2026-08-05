Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 574 подписчика

Суд в Сочи снял арест с 4,4 тыс. участков после запросов Затулина

Суд в Сочи снял арест с 4,4 тыс. участков после запросов Затулина

Депутат Государственной думы РФ от Сочинского округа Константин Затулин сообщил на своих интернет-ресурсах, что 22 июня текущего года Центральный районный суд города Сочи прекратил уголовное дело, по которому в 2021 году был наложен арест на 4 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии