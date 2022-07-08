В Европе до конца лета могут полностью запретить Instagram и Facebook

На этом настаивает Ирландская Комиссия по защите данных Европейский надзорный орган постановил, что Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ) не имеет права передавать данные европейских пользователей в США, пишет Independent.
На этом настаивает Ирландская Комиссия по защите данных Европейский надзорный орган постановил, что Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ) не имеет права передавать данные европейских пользователей в США, пишет Independent.
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