Минфин обсуждает корректировки по проблеме бизнеса с НДФЛ для северных выплат

Минфин обсуждает корректировки в исчислении НДФЛ с выплат работникам на Крайнем Севере. На проблему обратил внимание «Росатом», указав, что текущий расчет сопряжен с «колоссальными трудовыми и финансовыми затратами»Фото: Максим Конанков / Octagon.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии