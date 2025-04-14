Минфин обсуждает корректировки по проблеме бизнеса с НДФЛ для северных выплат

Минфин обсуждает корректировки в исчислении НДФЛ с выплат работникам на Крайнем Севере. На проблему обратил внимание «Росатом», указав, что текущий расчет сопряжен с «колоссальными трудовыми и финансовыми затратами»Фото: Максим Конанков / Octagon.