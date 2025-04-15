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IfW: Европа оказала Украине финансовой помощи на €23 млрд больше, чем США

IfW: Европа оказала Украине финансовой помощи на €23 млрд больше, чем США

Объём финансовой помощи киевскому режиму со стороны Европы с начала спецоперации на Украине составил €138 млрд, что на €23 млрд больше, чем страна получила от США, сообщил на своём сайте Институт мировой экономики (IfW), который находится в немецком городе Киле.

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