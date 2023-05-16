Великобритания пообещала Зеленскому еще и беспилотники большой дальности

Великобритания пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому ударные беспилотники дальнего радиуса действия, когда он посетил страну в рамках европейского турне, направленного на получение нового оружия для контрнаступления против России.
Великобритания пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому ударные беспилотники дальнего радиуса действия, когда он посетил страну в рамках европейского турне, направленного на получение нового оружия для контрнаступления против России.
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