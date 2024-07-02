Прогноз погоды в Новосибирске на июль: дождливый, прохладный и нежаркий месяц

Новосибирск готовится к дождливому и прохладному июлю. По прогнозам Gismeteo, первая неделя месяца начнется с температуры около +25 градусов, но со вторника, 9 июля, ожидается самый жаркий день, когда температура достигнет +26 градусов.
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