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Россия подготовила ответ на самый грубый удар Запада

Россия подготовила ответ на самый грубый удар Запада

  Западные страны активно прорабатывают процесс передачи Украине замороженных активов России. Потенциально Киев может получить 300 миллиардов долларов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
А мы, как всегда, сугубо правовом поле, поэтому за решениями Запада последуют иски в суды, а потом мы получим оплеуху. Нет для Запада и их судов правового поля! Думаю пора бы уже понять! А вот в Газпроме 49% активов в виде расписок США, как и в других госструктурах. Но что вы такое говорите, разве мы так можем поступить? Это за пределами правового поля. Какие же вы смешные господа буржуи!
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