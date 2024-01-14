Западные страны активно прорабатывают процесс передачи Украине замороженных активов России. Потенциально Киев может получить 300 миллиардов долларов.
Россия подготовила ответ на самый грубый удар Запада
Комментарии
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Геннадий Бережнов
А мы, как всегда, сугубо правовом поле, поэтому за решениями Запада последуют иски в суды, а потом мы получим оплеуху. Нет для Запада и их судов правового поля! Думаю пора бы уже понять! А вот в Газпроме 49% активов в виде расписок США, как и в других госструктурах. Но что вы такое говорите, разве мы так можем поступить? Это за пределами правового поля. Какие же вы смешные господа буржуи!
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