Россия подготовила ответ на самый грубый удар Запада

Геннадий Бережнов

А мы, как всегда, сугубо правовом поле, поэтому за решениями Запада последуют иски в суды, а потом мы получим оплеуху. Нет для Запада и их судов правового поля! Думаю пора бы уже понять! А вот в Газпроме 49% активов в виде расписок США, как и в других госструктурах. Но что вы такое говорите, разве мы так можем поступить? Это за пределами правового поля. Какие же вы смешные господа буржуи!