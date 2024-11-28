Чтоб не наступать на грабли истории

"Скажи мне, чему ты рад? Потом оглянись назад! Потом оглянись назад и ты увидишь, как вянет листопад и вороны кружат, там, где раньше был цветущий сад!" ......у тебя не хватило мозгов, чтобы понять - Хрущ перечеркнул практически все достижения страны, которые были достигнуты при Сталине!

Sergiy Che

Сдристнувшего иноагентишку Макарку-израиловского, сталираст припомнил?? Что ж, сие показательно - всё гавно нации в одном унитазе! 😄 Какие "достижения" тупорылая заевшая пластинка тоталитарного агитпропа??То что поколения жившие при том Сталине тряслись от страха и вырастили такие толпы мудил типа тебя, повторяющего агит-враки в 21 веке (потому что сцали на уровне спинного мозга рассказать потомству правду - как скажем колхознички в голодоморы жрали своих детей?!) Завоёванные при Сталине народы восточной Европы жили лучше, чем титульная нация страны где эта старая грызунская сволочь правила пока не сдохла! И кстати никто на Хруща не пытался массовыми выступлениями народными останавливать когда он трупак Джугашвилькин выкинул нах с мавзолея и посносил по всей стране памятники понаставленные его холуями при жизни и переименовал всё, в его честь названное - хотя в то время были молоды и сильны ветераны прошедшие ВОВ которые гитлеровского рейха не боялись - значит молча согласны были с решением по трупаку и памяти Джуги! 😜