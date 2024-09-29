Анчелотти запретил игрокам спорить с судьей в дерби с «Атлетико». Тренеру «Реала» не понравилась ситуация с «Алавесом», когда из-за конфликтов было трудно контролировать игру

Мадридское дерби пройдет сегодня на «Метрополитано» в рамках 8-го тура Ла Лиги. По информации Marca, главный тренер «сливочных» был недоволен происходящим в прошлом матче с «Алавесом» (3:2), во время которого его команда постоянно протестовала против происходящего на поле и решений арбитра.