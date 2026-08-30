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От сигнала до эвакуации: как в Твери отрабатывали тушение пожара в школе № 29

От сигнала до эвакуации: как в Твери отрабатывали тушение пожара в школе № 29

В Твери прошли пожарно‑тактические учения в школе № 29. В средней общеобразовательной школе № 29 в Твери состоялись комплексные пожарно‑тактические учения.

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