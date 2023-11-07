Худенькая, как подросток: 47-летняя Волочкова показала изменившуюся фигуру

Балерина продолжает таять на глазах. Анастасия Волочкова экстремально похудела Социальные сетиАнастасия Волочкова похвасталась новым достижением в похудении: она вернулась в форму периода начала своей карьеры.
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