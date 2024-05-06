The Times заявила о высоком риске теракта на Олимпиаде

Система Parade, предназначенная для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, оказалась неэффективной в условиях городской застройки, способна обнаружить только каждый третий дрон.
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