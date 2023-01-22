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Минобороны Польши «раскрыло» тактику России схемой удара на Варшаву из Германии

Минобороны Польши «раскрыло» тактику России схемой удара на Варшаву из Германии

На днях Минобороны Польши поделилось с местными парламентариями своим видением военных планов России и указало на меры, призванные защитить страну от предполагаемого вторжения.

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