Политолог Марков перечислил три условия для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле

Кремль для принятия решения о поездке президента РФ Владимира Путина на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским ждет мнения главы Белого дома Дональда Трампа о переговорах, а также чтобы он смог препятствовать негативным действиям главы Украины и направить диалог в конструктивное русло.