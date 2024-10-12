Бизнес Никиты Преснякова находится под угрозой закрытия

Внук Пугачевой уже два года живет в США Музыкальная карьера Никиты Преснякова, внука легендарной Аллы Пугачевой, в последние годы развивается за океаном, а вот его бизнес в России, похоже, оказался под угрозой.
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