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Пентагон призвал союзников снять ограничения на экспорт оружия Украине

Страны — союзники Соединенных Штатов должны снять ограничения на поставки вооружений на Украину, заявила зампомощника шефа Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований.

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