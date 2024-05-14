🕹 Феодосийские школьники представят Крым на федеральном конкурсе пилотов БПЛА Юные феодосийцы победили в региональном этапе конкурса по управлению FPV-дронами.
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🕹 Феодосийские школьники представят Крым на федеральном конкурсе пилотов БПЛА Юные феодосийцы победили в региональном этапе конкурса по управлению FPV-дронами.