Минобороны показало на видео брошенную технику ВСУ под Авдеевкой

Минобороны опубликовало видео с брошенной военной техникой ВСУ в пригородах Авдеевки. В ведомстве отметили, что покинуть город под непрерывным огнем ВС России удалось лишь отдельным разрозненным украинским формированиям.
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