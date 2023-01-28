Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Стефена Карри оштрафовали на 25000 долларов за то, что он бросил капу на трибуны

Стефена Карри оштрафовали на 25000 долларов за то, что он бросил капу на трибуны

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри заплатит 25000 долларов в качестве штрафа. Как объявил вице-президент НБА по баскетбольным операциям Джо Дюмарс, игрока накажут за то, что он выбросил капу в сторону трибун.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх