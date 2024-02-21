ЕСовское искушение: что обещал украинцам Майдан

22 февраля 2014 года Верховная рада прекратила полномочия президента Украины Виктора Януковича. Многомесячное противостояние в центре Киева завершилось госпереворотом и кардинальным пересмотром внутренней и внешней политики страны.
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