Тайная доктрина

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Общаться и работать с большой аудиторией людей может только человек с минимальным уровнем подсознательной агрессии

Общаться и работать с большой аудиторией людей может только человек с минимальным уровнем подсознательной агрессии

С.Н. Лазарев Общаться и работать с большой аудиторией людей может только человек с минимальным уровнем подсознательной агрессии Талантливые произведения всегда несут в себе заряд гуманизма и имеют уровень подсознательной агрессии очень низкий.

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