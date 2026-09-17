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Иркутск Сегодня

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В Ангарске осужден мужчина, выманивший у покупателей 8,7 млн рублей за несуществующие машины

В Ангарске суд приговорил к пяти годам лишения свободы 29-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в серии мошенничеств: он брал у людей деньги за автомобили, которые не собирался покупать и передавать.

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