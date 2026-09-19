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SPORT24.ru

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Тюкавин назвал Иран самым интересным соперником для России на предстоящих сборах

Тюкавин назвал Иран самым интересным соперником для России на предстоящих сборах

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал предстоящие товарищеские матчи национальной команды.

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