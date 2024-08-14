Оптимальную дозу лекарств для сердечников подберет бот

Сотрудники Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского Университета начали экспериментальное исследование персонального чат-бота, который будут использовать для определения нужной дозы медикаментов больным с сердечной недостаточностью, перенесшим недавно операцию.
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